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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن غدًا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق خطة القوافل الطبية العلاجية على مستوى المراكز والمدن، وذلك بدءًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن القوافل الطبية تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، مع التركيز على المناطق النائية والقرى والمراكز الأولي بالرعاية .

وأضاف أن خطة القوافل تشمل تنظيم حملات طبية شاملة في جميع التخصصات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنهوض بها وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتقديم الدعم الكامل للقوافل الطبية بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تنفيذها بشكل فعّال، بما يسهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية أن خطة القوافل الطبية تستهدف توفير الرعاية المجانية للمواطنين، وفقًا لجدول زمني محدد على مدار الأشهر الستة.

في شهر يوليو 2025، تستهدف القوافل قرية كومبرة بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2، وقرية وردان بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 4 و5، وقرية برنشت بالعياط يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9، ومنطقة الربوة بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16، ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23، وقرية كفر حكيم بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30.

أما في شهر أغسطس 2025، فتتوجه القوافل إلى قرية أُترِيس بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 1 و2، وقرية منشأة دهشور بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6، ومنطقة "ابني بيتك 2" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13، وقرية ناهيا بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20، ومنطقة "ابني بيتك 4" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27، وقرية غمازة الكبرى بالصف يومي الجمعة والسبت 29 و30.

وفي شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، تنطلق القوافل إلى منطقة نزلة السمان بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3، وقرية ميت قادوس بأبو النمرس يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10، ومنطقة هرم سيتي بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17، وقرية بني سلامة بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 19 و20، وقرية أبو رواش بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24، وقرية المنيا بالصف يومي الجمعة والسبت 26 و27، ومنطقة كفر الجبل بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 30 سبتمبر و1 أكتوبر، ومنطقة "ابني بيتك 5" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أكتوبر، وقرية كفر حكيم بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15، وقرية دهشور بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22، وقرية مدينة بالواحات يومي الجمعة والسبت 24 و25، وقرية ناهيا بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29.

وفي نوفمبر 2025، تُنظَّم القوافل بمنطقة مساكن دهشور بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5، وقرية أبو غالب بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 7 و8، ومنطقة 800 فدان بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12، وقرية أبو رواش بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19، وقرية القاطوري بجنوب العياط يومي الجمعة والسبت 21 و22، وقرية منشأة دهشور بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26.

أما في ديسمبر 2025، فتستهدف القوافل منطقة "ابني بيتك 1" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3، وقرية كفر أبو حديد بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 5 و6، وقرية بني مجدول بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10، وقرية منشأة كاسب بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17، ومنطقة روضة أكتوبر بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24، وقرية الكريمات بأطفيح يومي الجمعة والسبت 26 و27.

محافظة الجيزة القوافل الطبية العلاجية خدمات الرعاية الصحية التركيز على المناطق النائية

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