بعد مناشدة الأهالي.. التعليم: لجنة لبحث بناء مدرسة ثانوي في قرية شهداء الطريق الإقليمي بالمنوفية

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه عقب المناشدة المتعلقة بمطالبة الأهالي بالمدرسة الثانوية بمحافظة المنوفية، شكل وزير التربية والتعليم لجنة عمل لدراسة الموقف في القرية.

وأضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن الطلاب بتلك القرية يذهبون إلى قرية مجاورة على بعد 6 دقائق، ووزير التعليم وجه بتشكيل فصول ملحقة بالمدارس الموجودة بالقرية.

حادث الطريق الدائري الإقليمي

وتقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص العزاء إلى أسر شهداء حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية.

حادث الدائري الإقليمي

فيما علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث الدائري الإقليمي بالمنوفية، قائلا : «البنات دي حادث مأسوي، لكن المأساة دي طلعت أفضل ما فينا، ولعل هذا الأمر نور للي جاي بعديهم، نور يخلينا ناخد بالنا».