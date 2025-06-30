وزير الداخلية الأسبق: ثورة 30 يونيو وأدت مشروعا إقليميا لإسقاط الدولة المصرية

أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق، أن الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو كانت من أصعب الفترات التي مرت على مصر، مشيرا إلى أنها شهدت جميع ظروف الخروج عن الشرعية والخروج عن القانون.

وقال محمد إبراهيم يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن جماعة الإخوان سعت ومضت بخطى كبيرة لتفكيك مفاصل الدولة، وكانت ترغب في إدخال مصر لنفق مظلم، ولكن الشعب المصري رفض حكماه، ونجح في الاصطفاف الوطني

وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن ثورة 30 يونيو أسقطت مشروعا إقليميا كان يرغب في ‘سقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن دعم القوات المسلحة للشعب المصري كان سببا في نجاح الثورة.