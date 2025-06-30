المصريين الأحرار: 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث

أكد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ثورة 30 يونيو تمثل أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، موضحا على أنها لم تكن مجرد رفض لحكم جماعة الإخوان الارهابية فقط ، بل كانت "ثورة وجود" خرج فيها المصريون دفاعا عن مصر .

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، عبر قناة دى أم سى " أن ما يميز هذه الثورة أنها شملت جميع المحافظات وشاركت فيها كل فئات وطوائف الشعب المصري، مؤكدا إلى أن أعظم ما جسد هذه اللحظة التاريخية كان استجابة القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرغبة الشعب.

وقال خليل إن المصريين خرجوا يوم 30 يونيو ليس فقط نتيجة فشل الإخوان في إدارة الدولة ، ولكن لأنهم شعروا بأن هوية مصر ذاتها أصبحت مهددة.

افرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالعفو عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لعام 2025م، حرصاً من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التى يعد التوسع فى الإفراج بالعفو أحد محاورها.

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن (1027) نزيلاً ، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (332 لسنة 2025) ، فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو .