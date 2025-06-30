عزة مصطفى عن ذكرى 30 يونيو: الشعب المصرى قرر أنه مينفعش يحكمه مرشد وخونة

قالت الإعلامية عزة مصطفى أن الشعب المصرى عمل ملحمة فى 30 يونيو منذ 12 عام وانقذ بها نفسه من الظلام ومؤسسات دولته من التفكيك ومن حرب أهلية وطائفية .

وأضافت مصطفى خلال احتفالات ذكرى 30 يونيو خلال تقديمها لبرنامج الساعة 6 على قناة الحياة أن الشعب المصرى الوحيد وبقولها بكل فخر اللى فهم حكم الاخوان وقام بقراءة المشهد صح وقرر انه مينفعش يحكمه مرشد وخونة .

وتابعت قائلة : تحية للشعب المصرى وشهداء هذا الوطن وكل سنة ومصر عظيمة ومحفوظة والشعب المصرى عارف قيمة بلده .

افرجت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالعفو عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو لعام 2025م، حرصاً من وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، التى يعد التوسع فى الإفراج بالعفو أحد محاورها.

وأفرج قطاع الحماية المجتمعية عن (1027) نزيلاً ، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (332 لسنة 2025) ، فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو .