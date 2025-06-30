بالهدايا والورود.. الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال بذكرى 30 يونيو

شاركت وزارة الداخلية المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وقام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

الداخلية تشارك المواطنين الإحتفال بذكرى 30 يونيو

ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى.

وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى 30 يونيو ، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.