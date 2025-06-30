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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة مصرع وإصابة 18 في حادث بالبحيرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية والصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي، بشأن ملابسات حادث تصادم بمحافظة البحيرة والإدعاء بوفاة طفلة وإصابة 17 آخرين حال توجههم للعمل بإحدى المزارع.

حقيقة مصرع وإصابة 18 شخصا في حادث البحيرة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 / الجارى تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث التصادم بين كلٍ من ( قائد سيارة ملاكى "سارية التراخيص" - مقيم بالإسكندرية) و( قائد سيارة أجرة "ميكروباص ، سارية التراخيص" – مقيم بالفيوم) نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكى حال سيره بالطريق مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة الأجرة وإنقلابها على جانب الطريق ، وأسفر الحادث عن وفاة فتاة من مستقلى السيارة الأجرة وإصابة 3 آخرين.. وتم نقل المصابين فى حينه لإحدى المستشفيات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية حادث البحيرة حادث البحيرة

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