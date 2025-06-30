أكثر من 150 مليون جنيه.. بلاغات بالاستيلاء على تركة مستشارة صندوق النقد الدولي

تقدم زوج مستشارة صندوق النقد الدولي السابقة بعدة بلاغات إلى النائب العام وحرر عدة محاضر بأقسام شرطة مدينة نصر وأكتوبر بعد اكتشافه الاستيلاء على تركة زوجته الراحلة المقدرة بحوالي ١٥٠ مليون جنيه وحجبها عنه وعن ابنته.

وتضمنت البلاغات التي تقدم بها زوج المستشارة الراحلة ضد أشقائها بتهمة حجب ميراثه وميراث ابنته من زوجته الراحلة البالغ حوالي ١٥٠ مليون جنيه.

وذكرت الدعوى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠١٥ مدنى جزئى القاهرة الجديدة والمحضر رقم 2023/6703 إداري أول أكتوبر أن الواقعة تمثل الاستيلاء على تركة سيدة من سيدات رموز مصر اللاتى شغلن مناصب عالمية وهي ماجدة السيد قنديل مستشارة صندوق النقد الدولى السابقة والمديرة التنفيذية فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES، ورئيسة قسم الاقتصاد في جامعة ويسكونسن بأمريكا التى توفاها الله فى مقر عملها سنه ٢٠٢٠ وطبقا لاعلام الوراثة يظهر ورثتها وهم الزوج والابنة والأم وأخ واخت.

وثبت بالأوراق الرسمية الاستيلاء الكامل على ميراث المتوفاة رحمه الله عليها وحجب ميراث الابنة والزوج من أشقاء المتوفاة مستغلين إقامة الزوج والابنة في أمريكا منذ حوالى أربعون عاما حيث تم تزوير عقود بيع منه لصالحها واشتراك شقيقها والاستيلاء على كامل التركة ووضع اليد عليها بالقوة والبلطجة من المذكورين رغم رفع دعاوى كثيرة خاصه بتسليم الإرث ومحاضر سرقة لمستندات التركة التى تقدر بحوالى ١٥٠ مليون جنيه أو اكثر.

واستغلالهم نفوذهم وإقامة اصحاب الحق خارج الاراضى المصرية وقد قدمت عدة بلاغات واستغاثات لمكتب النائب العام وتداول عدة دعاوى مازالت في المحاكم.