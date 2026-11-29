في إطار اهتمام وزارة الثقافة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، باكتشاف المواهب الشابة ودعم الإبداع المعرفي وإثراء المكتبة العربية بأهم الأعمال الفكرية والثقافية من مختلف لغات العالم، تعلن وزارة الثقافة، ممثلة في المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق الدورة الثالثة من مسابقة "ترجم.. أبدع» لشباب الجامعات المصرية لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦.

وتأتي المسابقة امتدادًا لجهود المركز في اكتشاف المتميزين في مجال الترجمة من الكفاءات العلمية بالجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة أمام الباحثين وطلاب الدراسات العليا والهيئات المعاونة للمشاركة في نقل المعارف الإنسانية إلى اللغة العربية، من خلال مشروعات ترجمة جادة تمثل إضافة حقيقية للمكتبة العربية وتستجيب لاحتياجات قطاعات واسعة من المجتمع.

وتستهدف مسابقة "ترجم.. أبدع" ترجمة الكتب المهمة من مختلف اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، إذ يتقدم المشاركون بمقترحات لترجمة أعمال ثقافية ومعرفية جادة، يتولى المركز اختيار أفضلها وفقًا لمجموعة من المعايير العلمية والفنية المحددة، تمهيدًا للتعاقد مع الفرق الفائزة ومشرفيها ونشر ترجماتهم في مرحلة لاحقة، إلى جانب منح الفرق الفائزة شهادات تقدير.

وتفتح المسابقة أبواب المشاركة أمام طلاب الدراسات العليا والباحثين والهيئات المعاونة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، على أن يتكون فريق الترجمة من فردين بحد أقصى، بالإضافة إلى مشرف الفريق، ويكون التقدم من خلال خطاب ترشيح رسمي صادر عن الكلية أو القسم. كما يجوز تشكيل فريق العمل من قسمين مختلفين في التخصصات المعرفية البينية، وفقًا لطبيعة العمل المقترح ترجمته، مع الالتزام بأن يقدم كل قسم مقترحًا واحدًا فقط.

وتُقبل المقترحات للترجمة من أي لغة أجنبية إلى اللغة العربية، بشرط أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية للعمل، وألا يكون الكتاب المقترح قد سبق ترجمته، مع تفضيل الأعمال الأجنبية التي تقع ضمن الملك العام ولا تخضع لحقوق ترجمة. ولا يحق للأفراد الفائزين في النسختين الأولى والثانية من المسابقة التقدم مجددًا، كما لا يحق للفرق التي يقع عليها الاختيار نشر الترجمة أو أي جزء منها خلال فترة المسابقة أو بعدها.

ويشترط للتقدم تقديم ثلاث نسخ ورقية من مقترح الترجمة، تتضمن كل منها عينة مترجمة لا تقل عن ١٥ صفحة ولا تزيد على ٢٠ صفحة، مرفقًا بها صورة ورقية من الصفحات المقابلة للنص الأجنبي. كما يتعين تقديم نسخة رقمية من الترجمة العربية والنص الأجنبي بصيغة PDF، إذا توفر، إلى جانب غلاف العمل الأجنبي وصفحة الناشر وفهرس المحتويات، ونبذة عن المؤلف وأهمية العمل المقترح لا تزيد على صفحتين.

وتشمل الأوراق المطلوبة أيضًا السيرة الذاتية باللغة العربية لكل عضو في الفريق، متضمنة بيانات الاتصال، وصورة الرقم القومي، فضلًا عن خطاب ترشيح من الكلية أو القسم يتضمن اسم العمل المقترح وأسماء أعضاء الفريق. ويُشترط عدم كتابة أي بيانات عن الفريق أو الكلية أو الجامعة على غلاف العمل المقدم للمسابقة أو صفحاته الداخلية، وتُستبعد المقترحات التي لا تلتزم بالشروط والمستندات المطلوبة.

ويقوم مشرف الفريق بمساعدة أعضائه في اختيار العمل المراد ترجمته، وتقسيم مهام الترجمة بينهم، ومعاونتهم خلال مراحل العمل، ومراجعة الترجمة والتأكد من دقتها وسلامة لغتها، مع التزام المشرف وأعضاء الفريق بجميع الشروط والقواعد التي يضعها المركز.

وتخضع المقترحات والكتب المقدمة للتحكيم وفق مجموعة من المعايير، تشمل أهمية موضوع الكتاب المقترح للترجمة ومكانة مؤلفه، ودقة النقل عن النص الأجنبي ومدى جودة الترجمة، من حيث الحفاظ على مضمون العمل الأصلي وروحه والأمانة في نقله، فضلًا عن جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب وسلامته إملائيًا ونحويًا وتعبيريًا، ومدى مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها. كما يشمل التقييم الجهد المعرفي المبذول من المترجمين، وما يقدمونه من إضافات علمية مصاحبة للعمل، مثل المقدمات والهوامش والتعليقات.

ويبدأ استقبال مقترحات الترجمة والأوراق والمستندات المطلوبة اعتبارًا من ١٥ ديسمبر ٢٠٢٦ وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٧، من خلال التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المصري إلى إدارة التدريب والجوائز بالمركز القومي للترجمة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية، باستثناء يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، من الساعة ١٠:٣٠ صباحًا حتى الساعة ٢:٠٠ مساءً.

وتُسلم المقترحات بمقر المركز القومي للترجمة، الدور الأول، مبنى وزارة الثقافة، الحي الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة.