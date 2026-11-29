جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، تأكيد تضامن حكومة بلاده وشعبها مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة وتحقيق حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال شريف، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن باكستان تؤكد مجددًا تضامنها الثابت مع الأشقاء الفلسطينيين، وتساند تطلعاتهم المشروعة إلى نيل حقوقهم الوطنية، مشددًا على استمرار التزام بلاده بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس الوزراء الباكستاني أن أي تسوية للقضية الفلسطينية يجب أن تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الصراع على أساس مرجعيات دولية معترف بها.

وشدد شريف على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا، على أساس حدود ما قبل يونيو 1967، وأن تكون القدس الشريف عاصمة لها، إلى جانب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتعكس تصريحات شريف تمسك إسلام آباد بموقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ورفض أي تسوية لا تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.

وتأتي الرسالة في إطار إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، ويشكل مناسبة لتجديد الدعوات الدولية إلى حماية حقوق الفلسطينيين، ودعم إقامة دولتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.