تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكبرة التي شنتها مديرية التموين بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 926.5 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها، إلى جانب 1821 عبوة من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، فضلًا عن 7 كجم جبن موزاريلا منتهي الصلاحية.

توجيهات محافظ الغربية

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 350 كجم من اللحوم ومصنعاتها المشتبه في صلاحيتها بمركز زفتى، و276 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن والأسماك واللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية بمركز كفر الزيات، كما تم ضبط 143 كجم من الدواجن ومصنعاتها واللحوم المذبوحة خارج المجازر ببندر المحلة، و68.5 كجم من اللحوم ومصنعاتها واللحوم المذبوحة خارج المجازر بمركز سمنود، بالإضافة إلى 62 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بمركز طنطا، و27 كجم بمركز المحلة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط 1680 عبوة من مشروبات الطاقة المنتهية الصلاحية بإجمالي وزن 420 كجم داخل أحد مخازن المياه الغازية بقرية القيصرية بمركز المحلة، و91 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وغير مسجلة، و50 عبوة دهانات منتهية الصلاحية بمركز السنطة، فضلًا عن 7 كجم جبن موزاريلا منتهي الصلاحية بمركز بسيون.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمخازن والثلاجات بمختلف أنحاء المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل بكل حسم مع محاولات تداول السلع الفاسدة أو مجهولة المصدر أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية، مشددًا على أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر لا تهاون فيه.

ردع مخالفين قانونيا

وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.