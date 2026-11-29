تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رفع كفاءة معدات النظافة بجراج السيارات والمعدات التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لضمان إنتظام العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مراجعة فنية للمعدات والسيارات والتأكيد على سرعة الصيانة وتوفير قطع الغيار

وفى هذا الإطار، تفقد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ جراج السيارات، للوقوف على مدى جاهزية المعدات والسيارات، ومراجعة حالتها الفنية وبرامج الصيانة الدورية، بما يضمن كفاءة تشغيلها وإستمرارية أدائها.

سرعة الصيانة وتوفير قطع الغيار



وشدد نائب المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة المطلوبة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان الجاهزية الكاملة للمعدات، وتجنب توقفها أو تأثر منظومة العمل بأى أعطال طارئة.

رفع كفاءة معدات النظافة وتعزيز جاهزيتها يمثلان ركيزة أساسية لضمان إنتظام أعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.