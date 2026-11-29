أجرى أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان ، جولة ميدانية موسعة لمتابعة إنتظام أعمال النظافة ، ومراجعة منظومة جمع ونقل المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإستعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بمواصلة المتابعة اليومية لمنظومة النظافة العامة ورفع كفاءة الأداء الميدانى .

تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات بحي شرق

كما تفقد نائب المحافظ أعمال جمع ورفع القمامة بنطاق حي شرق المدينة، برفقة المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والمشرف على منظومة النظافة العامة، والمهندس مصطفى جلال، مدير وحدة الميكانيكا والكهرباء، وياسر حمدي، رئيس الحي.

ونقل السيد أسامة رزق داود توجيهات محافظ أسوان بتكثيف الحملات اليومية ورفع التراكمات أولًا بأول، والالتزام بتفريغ الحاويات والصناديق بانتظام، مع توفير الأعداد الكافية منها لإستيعاب المخلفات المنزلية والتجارية، والحد من التلوث والحفاظ على نظافة الأحياء السكنية.

تقرير يومي لإحكام الرقابة على المحطة الوسيطة بالمحمودية



وإختتم نائب المحافظ جولته بتفقد المحطة الوسيطة بالمحمودية، حيث راجع سجلات التشغيل ومعدلات إستقبال المخلفات، ووجه بإعداد تقرير يومى يتضمن كميات القمامة الواردة، وحصر سيارات النقل بأرقامها ومواعيد دخولها وخروجها وعدد مرات ترددها، لضمان إحكام المتابعة ورفع كفاءة التشغيل ونقل المخلفات إلى المدفن الصحي المحكوم بمنطقة العلاقي وفقًا للاشتراطات البيئية.

كما وجه نائب المحافظ بدراسة دعم المحطة بكشافات الإنارة، والتوسع في أعمال التشجير بمحيطها، مع الإسراع في رفع التراكمات الموجودة داخل المحطة ونقلها أولًا بأول إلى المدفن الصحي، بما يوفر بيئة عمل مناسبة ويحافظ على الاشتراطات البيئية والصحية.

الخلاصة :

تستهدف الجولة إحكام الرقابة على مختلف مراحل منظومة النظافة، بدءًا من جاهزية المعدات وجمع المخلفات، وصولًا إلى نقلها والتخلص الآمن منها، لضمان إنتظام الخدمة والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئى لزهرة الجنوب .