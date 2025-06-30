لخلافات أسرية.. زوج ينهى حياة زوجته وشقيقتها بإحدى قرى بني مزار بالمنيا

انهى زوج حياة زوجته وشقيقتها بطلق ناري لخلافات أسرية بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بسماع دوي أعيرة نارية بإحدى قرى مركز بني مزار.

وانتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل كل من (س. م، 30 سنة) وشقيقتها (أ. م، 28 سنة) متأثرتين بأعيرة نارية. وتبين قيام (م. ر، 35 سنة) زوج المجني عليها الأولى، بارتكاب الجريمة على خلفية خلافات زوجية ورفض الزوجة العودة إلى منزل الزوجية.

وتمكن فريق البحث الجنائي من القبض على المتهم وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ على الجثتين.

وأُخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقامت بمناظرة الجثتين، وأمرت بنقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بني مزار المركزي، وقررت انتداب المعمل الجنائي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.