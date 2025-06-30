انتشال جثمان الفتاة الثالثة من نهر النيل في واقعة غرق قارب ببني مزار بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا ، من انتشال جثمان الفتاة الثالثة في حادث غرق قارب صغير بنهر النيل أمام مركز بني مزار شمال المحافظة ، وذلك بعد قيام قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثتين لفتاتين صباح اليوم ، تم نقل الجثث لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتمكن شرطة الإنقاذ النهري بانتشال جثمان الفتاة الثالثة وتدعى داليا. ر. ا 20 سنة بعدما تم انتشال جثة فتاة تدعي شهد. ر. ا 18 سنةً، وجثة ميادة. س. م 13 سنة مقيمون جميعا بمركز بني مزار .

وتم نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتم العرض علي النيابة العامة، والتي قررت بندب الطبيب مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي الظاهرى على الجثمان .

فيما قررت النيابة العامة ، بحبس صاحب المركب ويدعي " بدر " 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود احداث الواقعة عندما شهدت محافظة المنيا اول امس ، حادث انقلاب مركب صغير في نهر النيل كان يعبر من الشاطئ الشرقي للشاطئ الغربي مما اسفر عن مصرع 4 أشخاص منهم 3 فتيات وشاب ، وجاري البحث عن الشاب .