محافظ المنيا: تسليم 2500 فدان لهيئة تنمية الصعيد للبدء في تشغيل محطة الظهير الصحراوي

قدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وثورة 30 يونيو، كما هنأ أهالي المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية والسياسية، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصرنا الغالية، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، ، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، العقيد أ.ح محمد أبو زيد ممثل المستشار العسكري للمحافظة ، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديرى المديريات الخدمية، وممثلى الشركات والهيئات المعنية .

وجه المحافظ بإعداد تقييم لكافة الأجهزة التنفيذية بمختلف القطاعات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو يوضح حجم الانجازات المنفذة على مدار العام الماضي ومؤشرات الأداء داخل الجهاز الإداري مع وضع حلول عاجلة للمعوقات التى تواجه تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية والخدمية وذلك في إطار تحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030 وفى مقدمتها تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى والوقوف على موقف المعدات والسيارات بالحملة الميكانيكية والتأكد من أعمال الاصلاح والصيانة الدورية ، لتحقيق الاستفادة القصوى منها حفاظاً على المال العام للدولة وهو ما يؤثر إيجابياً نحو الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع ، استمع محافظ المنيا إلى شرح تفصيلى مقدم من المهندسة نجوى محمود، رئيس قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا حول أهمية تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتخفيف الضغط على شبكات الكهرباء، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة المصرية علي قدم وساق من أجل توفير التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تأتى من خلال تضافر جهود الأفراد والمؤسسات معاً.

ووجه محافظ المنيا برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة وصيانة الكشافات، ومراجعة الإنارة بالشوارع والميادين ورصد جميع الأعطال وحصر الكشافات التالفة والتأكد من تغطية وعزل الكابلات المكشوفة وتأمينها والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة بها حفاظا على سلامة المواطنين، وذلك ضمن جهود المحافظة لتحسين الرؤية وتقليل حوادث الطرق وفى اطار تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة وحرصها على الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باستمرار حملات الموجة 26 لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع أى حالة تعدٍ تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، موجهاً بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 وفق الجداول المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأضاف المحافظ أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل على رصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ مهامهم من الوحدات المحلية.

وأعلن محافظ المنيا، انه يجرى الانتهاء من مشكلة تلوث مصرف المحيط عقب عقد بروتوكول بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد بموجبه سيتم تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالظهير الصحراوي، عن طريق وزارة الإسكان ، خاصة أن المحطة تعد من أهم المشروعات البيئية بالمحافظة، لدورها في إنهاء التصريف السلبي إلى مصرف المحيط، مع إعادة مياه الصرف الصحي المعالجة إلى مصرف منشأة الدهب وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات.

كما اعلن المحافظ عن تسليم 2500 فدان رسمياً لهيئة تنمية الصعيد لتشغيل محطة الظهير الصحراوي وتنفيذ مشروع الغابات الشجرية التي ستروى بمياه الصرف الصحي المعالجة، في خطوة هامة تستهدف القضاء على تلوث مصرف المحيط وتحقيق الاستفادة المثلى من مياه الصرف المعالجة.

كما وافق المحافظ على تخصيص مساحة 11 الف/م2 بمنطقة سمالوط غرب لإقامه مجمع خدمات شرطية، وكذلك الموافقة على استخراج بدل فاقد او بدل تالف لوثائق مركز شبكات المرافق والرفع المساحي (بيان الرفع المساحي او المنسوب) .

كما وجه المحافظ بدراسة إعادة استغلال قطعة أرض فضاء بجوار مسجد صلاح الدين بمركز ومدينة مطاي تبلغ مساحتها 700م2 والغاء قرار التخصيص السابق لها وتعديله لإنشاء موقف سيارات لخدمة المواطنين، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة ارض تبرع بها أحد المواطنين لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 10 قيراط ـ بناحية عزبة على فهمى ـ زمام صفط ابوجرج بمركز ومدينة بنى مزار.

كما وافق المجلس على طلب مقدم لانشاء مبنى طبى متكامل داخل مستشفى ملوى التخصصي على مساحة 800 م2 بارتفاع 4 طوابق ليشمل عناية مركزة وبنك دم إقليمي لخدمة مراكز ( دبرمواس ـ ملوى ـ أبوقرقاص) على نفقة احد المتبرعين على ان يتم التنفيذ تحت اشراف وزارة الصحة .

كما ناقش المجلس طلبات عدد من النواب بشأن انشاء عدد من المدارس ومكتب بريد بعدد من قرى المحافظة ووافق المجلس بشكل مبدئي لحين عمل المعاينات اللازمة والتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات الواجب توافرها.