تدشين أواني للخدمة وافتتاح محطة تحلية مياه بالمنيا.. صور

صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا، أمس، القداس الإلهي بكنيسة القديسين قزمان ودميان بقرية الفواخر التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن نيافته بعض الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من شعب الكنيسة وقرى بشكاتب والتلاية وعقيلة سعد، وعقب انتهاء القداس الإلهي، اجتمع نيافته مع أسر هذه القرى في لقاء روحي رعوي.

وفي السياق الرعوي ذاته، افتتح نيافته محطة جديدة لتحلية مياه الشرب لخدمة سكان قرية الفواخر، وتأتي هذه الخطوة كجزء من رسالة الكنيسة في خدمة الإنسان، حيث تهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين في القرية وتوفير مصدر آمن ونقي للمياه. كما أعرب نيافته عن شكره لكل من ساهم في هذا المشروع.