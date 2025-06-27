الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية يرسم دياكونين جديدين للكنيسة

ترأس ، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بأغاخان.

وخلال القداس الإلهي قام نيافته بسيامة دياكونين -كلمة "دياكون" (Diakon) هي كلمة يونانية (διάκονος – diakonos) معناها "خادم".

الدياكون

وفي الطقس الكنسي، الدياكون هو:

أعلى درجة في الرتب الشماسية الخمس (إبصالتس – أغنسطس – أناغنوستس – إبودياكون – دياكون – أرشيدياكون).

وهما :