الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية يرسم دياكونين جديدين للكنيسة

ترأس ، اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا أنجيلوس صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بأغاخان.
وخلال القداس الإلهي قام نيافته بسيامة دياكونين -كلمة "دياكون" (Diakon) هي كلمة يونانية (διάκονος – diakonos) معناها "خادم".
الدياكون
وفي الطقس الكنسي، الدياكون هو:
أعلى درجة في الرتب الشماسية الخمس (إبصالتس – أغنسطس – أناغنوستس – إبودياكون – دياكون – أرشيدياكون).
وهما :
- الأخ مقار، وهو دكتور إيهاب إبراهيم صليب
- والأخ موسى، وهو عاطف كمال توفيق
في رتبة الدياكونية (شماسين).