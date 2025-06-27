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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

قداس المناولة الاحتفالية
قداس المناولة الاحتفالية
ميرنا رزق

ترأس صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لبعض أبناء وبنات كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين.

قداس المناولة الاحتفالية 

شارك في الصلاة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا في مستلها الأب جورج، بمناسبة التذكار السابع لسيامته الكهنوتية، كما هنأ أيضًا جميع الحاضرين، بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الآباء الرسل.

وأشار غبطة البطريرك في تأمله إلى أن كل معمد هو رسول للرب يسوع،"فَلْيُضِئْ نُورُكُمْ هكَذَا قُدَّامَ النَّاسِ، لِكَيْ يَرَوْا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَةَ، وَيُمَجِّدُوا أَبَاكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ." (مت 5: 16)، مشددًا أهمية نشر رسالة المحبة والسلام لمن حولنا، من خلال أقوالنا، وأفعالنا، "بِهذَا يَعْرِفُ الْجَمِيعُ أَنَّكُمْ تَلاَمِيذِي: إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبٌّ بَعْضًا لِبَعْضٍ." (يو 13: 35).
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وتابع غبطة البطريرك قائلًا: علينا أن نعي جيدًا ما نكتبه، وما ننشره على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا نُدمر كنائسنا، ومنازلنا، وعائلاتنا، بما نقرأه دون علم، أو فهم دقيق.

وأجرى الأب البطريرك حوارًا مفتوحًا مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد لهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا لهم أهمية ممارسة الأسرار الكنسية، وقراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، والمواظبة على فعل أعمال الخير، موصيًا الأسر المشاركة في القداس أن يكونوا مثالًا يحتذى به لأبنائهم وبناتهم.

وفي ختام القداس الإلهي، قدم كورال سيدة البشارة عددًا من الترانيم الروحية، ثم قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم على أبنائه وبناته المحتفى بهم.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك قداس قداس المناولة الاحتفالية القداس

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