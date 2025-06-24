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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: زيادة قدرة مصنع سكر أبوقرقاص لـ7 آلاف طن بنجر يوميًا

محافظ المنيا خلال جولته بالمصنع
محافظ المنيا خلال جولته بالمصنع
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية داخل مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، لمتابعة سير عمليات توريد محصول البنجر والاطمئنان على انتظام الإنتاج، وبحث سبل تطوير العمل ورفع القدرة التشغيلية للمصنع، الذي يعد من أبرز قلاع صناعة السكر في مصر.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر، باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الزراعي، وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها بنجر السكر، من خلال التوعية بالميكنة الحديثة والري المتطور، لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من الأرض الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 7 آلاف طن يوميًا بدلًا من 6 آلاف طن، لاستقبال كافة الكميات الموردة من البنجر بطريقة انتظامية، وفق أسبقية التوريد، حفاظًا على سير العمليات الإنتاجية وضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من أقسام المصنع، شملت التفريغ الميكانيكي والمعمل والعصارة وعنبر التعبئة و”نافضات السكر”، واستمع إلى شرح مفصل من المهندس محمد حيدر، مدير المصانع، حول مراحل الإنتاج بدءًا من الوزن والغسيل والتطهير، وصولًا إلى الفرز والعصر والتكرير ثم التعبئة والتوزيع، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة داخل هذه القلعة الصناعية.

ووجّه اللواء كدواني رسالة شكر للعاملين بالمصنع على عملهم المتواصل على مدار 24 ساعة في ثلاث ورديات، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به هذه المنظومة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير السكر بأسعار مناسبة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين لتنظيم قوافل إرشادية وندوات توعوية للمزارعين، لتعريفهم بأحدث أساليب الزراعة والري والمكافحة المتكاملة، بما يسهم في رفع إنتاجية البنجر وتحسين جودته.

وأوضح المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن موسم التوريد بدأ منذ فبراير الماضي وما زال مستمرًا، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 89 ألف فدان، وهو ضعف المساحة عن العام السابق، مؤكدًا أن سعر توريد طن البنجر يصل إلى 3 آلاف جنيه شاملة الحوافز وفقًا لمعايير الجودة.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المصنع ينتج نحو 1000 طن سكر يوميًا، يتم توريدها مباشرة إلى مخازن وزارة التموين لتوزيعها على المواطنين من خلال منظومة البطاقات التموينية، إلى جانب توفير كميات إضافية للمجمعات الاستهلاكية.

كما أشار المهندس محمد حيدر، مدير المصنع، إلى أن المنشأة مقامة على مساحة 84 فدانًا، ويعمل بها 1600 عامل دائم إلى جانب عمالة موسمية، وتستهدف استقبال مليون طن من البنجر هذا العام، بإنتاج يتجاوز 140 ألف طن من السكر، وهي أرقام قياسية منذ بدء التشغيل.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد حيدر محمود مدير مصانع سكر أبوقرقاص الجديدة، وهشام الضوي رئيس مركز أبوقرقاص.

المنيا محافظ مصانع السكر ابوقرقاص

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