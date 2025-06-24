تركيب 17 ألف وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى المنيا

قامت جمعية الأورمان بتركيب 17 الف و772 وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة المنيا برعاية اللواء عماد كدواني محافظ وبإشراف عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية .

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، بالاضافة الى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

واشار إلي أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفًا أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة المنيا، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



يشار إلى أن جمعية الأورمان قامت على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب77,694 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.