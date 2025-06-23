بالأسماء.. إصابة 11 شخصاً إثر تصادم ميكروباص وملاكي بزراعي ملوي في المنيا

أصيب 11 شخصاً، مساء اليوم الأثنين، إثر حادث تصادم ميكروباص واخري ملاكي، بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان امام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي بالطريق الزراعي لمركز ملوي، وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخص ، بإصابات متنوعة وهم عبد الله. م. ع 26 سنة عامل وياسر . ص. ع 34 سنة عامل ومهران. س. م 22 سنة موظف وأحمد. ط. ا 30 سنة طبيب ومحمد. ع. ا 23 سنة عامل وجوزيف ن. ف 22 سنة وشنودة. ج. ظ 26 سنة - وحسام. ع. م 50 سنة موظف ومحمد. ش. ع 35 سنة - عامل وزياد. م. م 35 سنة وأحمد. ف. ف 29 سنة سائق مقيمون جميعا بمركز ملوي، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.