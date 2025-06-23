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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاء السوق الحضاري بمنطقة الحبشى

محافظ المنيا يتفقد أعمال سوق الحبشي
محافظ المنيا يتفقد أعمال سوق الحبشي
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أعمال إنشاء السوق الحضرية بمنطقة الحبشي بمدينة المنيا على مساحة 3975 مترًا مربعًا للوقوف على اخر المستجدات.

وأكد المحافظ أن المشروع تنموي خدمي متكامل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإقامة أسواق حضارية، في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير بيئة آمنة للأنشطة التجارية وكافة أوجه عمليات البيع والشراء بما يحقق تنمية حضرية مستدامة.

كما أكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتى بهدف تطوير المنطقة والمساهمة في توسيع فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة في مجالي التجارة والتسوق بالمحافظة، حيث سيحقق السوق نقلة نوعية تعود بالنفع على الجميع من تجار ومواطنين، كما يسهم في القضاء على العشوائية، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للبائعين والمشترين.

واضاف المحافظ ان زيارة اليوم تنفى كل ما اثير من شائعات حول استبدال مشروع السوق الحضاري بمنطقة الحبشي وتحويله إلى مبنى استثماري/ سكنى، ويؤكد استمرار الجهات التنفيذية في إقامة مشروع السوق الحضاري لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين توخي الحذر والحيطة عند تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو تداولها، لتجنب نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تضر بالمجتمع.

وخلال الجولة، التقى اللواء كدواني بعدد من الباعة الجائلين، واستمع إلى آرائهم واحتياجاتهم بشأن إعادة تخطيط وتطوير السوق، مؤكداً حرص المحافظة على دعمهم الكامل وتذليل أي معوقات، بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتوفير فرص عمل.

كما وجه المدير التنفيذي للمشروع بدراسة امكانية تسكين كافة الباعة الجائلين بالسوق الحضاري من خلال أماكن وباكيات آدمية ومنظمة، وكذا استغلال الأسوار الخارجية للسوق بشكل حضاري واستثماري.  

من جانبه، أوضح المهندس رامي حسنى  المدير التنفيذي لوحدة التنمية الحضرية، أن المشروع يقام على مساحة 3975 مترًا مربعًا، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين، حيث يضم وحدات تجارية بمساحة 2×2 متر في الدورين الأرضي والأول العلوي، بينما يضم الدور الثاني العلوي وحدات إدارية، بما يسهم في دعم الأنشطة التجارية والخدمية بالمنطقة.

يذكر، أن مشروع تطوير سوق الحبشي يجري تنفيذه وتصميمه من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث ينفذ المشروع وحدة التنمية الحضرية بمحافظة المنيا، تحت إشراف المهندسة هايدي فاروق، مدير وحدة التنمية الحضرية، وبإشراف عام من المهندسة هدير ربيع، ويتولى المهندس رامي حسني المدير التنفيذي وبمشاركة المهندسة بسمة عماد ضمن فريق المكتب الفني للمشروع.

المنيا محافظ المنيا سوق الحبشي

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