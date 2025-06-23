تحذير لأصحاب الأراضي الرملية.. وزير الري يتابع المنظومة المائية في بني سويف والمنيا

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتى بنى سويف والمنيا، وحالة تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظتين، وموقف توفير إحتياجات مياه الرى والشرب خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية .



وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق المحافظتين، ومتابعة تشغيل المحطات على مدار الساعة لضمان توفير الإحتياجات المائية المطلوبة لاستخدامات الرى والشرب وضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية .

وأكد على التزام إدارات الرى بمراعاه مناسيب المياه خلال فترة أقل الاحتياجات المائية عند إصدار تراخيص مآخذ مياه الشرب والري، مع تركيب عدادات لقياس كميات المياه المسحوبة، وربط مقاييس مناسيب المياه أمام المآخذ بشبكة التليمتري بالوزارة، مع متابعة أعمال النظافة الدورية لشبك الأعشاب والصاولات أمام المآخذ بمعرفة الجهه المرخص لها .



ووجه بمتابعة إلتزام الإدارات العامة لرى بنى سويف وشرق المنيا وغرب المنيا بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، ومواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وصيانهة وتجديد بوابات أفمام الترع والحجوزات وتأهيل محطات الرفع، بما يضمن توفير الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفى والتعامل مع أى إحتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الرى حال طلبها بإستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة .



كما وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الرى المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام قطاع تطوير الرى بتحرير محاضر مخالفة للأراضى الرملية التي تقوم بالرى بالغمر، وإستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التشجيع على استخدام أساليب الرى الحديث لترشيد استهلاك المياه والتنسيق بين المزارعين وإدارات الرى نحو الالتزام بمواعيد الرى خلال فتره المناوبات المقرره للترع .