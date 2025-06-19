محافظ المنيا يشهد مراسم تجليس نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، مراسم تجليس نيافة الأنبا الجليل بُقطر، أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، وذلك خلال الاحتفالية الرسمية التي أُقيمت بحضور عدد من القيادات الكنسية والتنفيذية، والشعبية ورجال الدين الإسلامي، وأبناء الإيبارشية من مختلف القرى والمراكز.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لنيافة الأنبا بُقطر بمناسبة تنصيبه أسقفًا جديدًا للإيبارشية، متمنيًا له التوفيق في أداء رسالته الروحية والوطنية، ومؤكدًا على تقديره العميق للدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في ترسيخ قيم المحبة والتسامح، ودعم النسيج الوطني المتماسك الذي يجمع أبناء مصر على قلب رجل واحد.

وأكد اللواء كدواني أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا تحرص دائمًا على دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء جسور المحبة بين مختلف أطياف المجتمع.

وشهدت مراسم التجليس أجواءً عامرة بالمحبة والبهجة، حيث شاركت الوفود الكنسية والشعبية في الاحتفال بمناسبة تنصيب نيافة الأنبا بُقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا، وسط دعوات بأن تشكل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة من العطاء الروحي والرعوي في خدمة أبناء الإيبارشية.

