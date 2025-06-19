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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
ايمن رياض

أكدت ميرال نزيه حسني، الحاصلة على المركز الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا، للعام الدراسي 2024- 2025، والحاصلة على الدرجات النهائية، بمجموع درجات 280 درجة، كنت سعيدة بإعلان النتيجة واتصال المحافظ اللواء عماد كدواني بوالدي عبر التليفون. 

أوائل الشهادة الإعدادية في المنيا 2025

وأضافت ميرال، علمت النتيجة من عمي بعدما اتصل المحافظ بأبي الذي كان خارج المنزل وقتها، وأوضحت أنها حصلت على دروس خصوصية مثل أي طالب أو طالبة، وكانت فترة المذاكرة خلال ساعات الليل أكثر من 8 ساعات، مشيدة بدور المعلمين داخل المدرسة، خاصة خلال فترة المراجعات، والتشجيع الدائم خاصة بعد الحصول على كل الدرجات في الفصل الدراسي الأول .

وأوضحت ميرال أنها اتخذت شقيقها «مُصعّب» قدوة لها، لحصوله أيضا على مجموع درجات 280 قبل عامين في الشهادة الاعدادية ، بالإضافة إلى دور الأب والأم والأسرة في توفير المناخ المناسب للتعليم، من حيث الدروس والراحة في المذاكرة. 

ونصحت ميرال الطلاب الراغبين في التفوق بزيادة ساعات المذاكرة، والتركيز أثناء المذاكرة ومذاكرة الدورس اولا بأول.

وقالت ميرال أتمنى أن ألتحق بكلية الطب قسم جراحة، لخدمة أبناء مركزها، موجهة الشكر للمحافظ على اتصاله التليفوني بوالدها.

ومن جانبه عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مؤتمراً صحفياً موسعاً بديوان عام المحافظة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بلغت نسبة النجاح 75.7%.

وخلال المؤتمر الصحفى، قدم المحافظ التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية، بحضور صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية .

وفي كلمته، قدم المحافظ التهنئة لأبنائه وبناته من الطلاب المتفوقين، مشيدًا بما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي، كما وجّه الشكر والتقدير للمعلمين والإداريين بمديرية التربية والتعليم لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة منظومة متكاملة تضم الأسرة، والمدرسة، والمجتمع.

وثمّن المحافظ الدور الكبير لأولياء الأمور في دعم ومساندة أبنائهم، معرباً عن فخره بما حققه طلاب المنيا من تميز وتفوق، مؤكدًا أن أبناء المحافظة يمتلكون من القدرات والطموح بما يؤهلهم لاعتلاء درجات التميز والتفوق في شتى المجالات.

المنيا محافظ المنيا الشهادة الاعدادية الأوائل

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ميرال الأولى بإعدادية المنيا: المنهج سهل ونصيحتي للتفوق زيادة ساعات المذاكرة | شاهد

الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية
الطالبه ميرال نزيه الأولى بالشهادة الإعدادية

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