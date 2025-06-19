محافظ المنيا يلتقي بالأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وذلك لبحث آليات تفعيل مبادرة “من أحياها” التي أطلقها الأزهر الشريف، لمواجهة ظاهرة الخصومات الثأرية، باعتبارها من الظواهر المجتمعية الخطيرة التي تهدد أمن الأفراد واستقرار المجتمع.

وأكد المحافظ - خلال اللقاء - على الدور الكبير الذي يضطلع به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تعزيز التعايش السلمي وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، مشيدًا بجهود الأزهر في تجديد الخطاب الديني ونشر التوعية المجتمعية، بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية في بناء الوعي المجتمعي ومحاربة الفكر المتطرف.

وأضاف اللواء كدواني أن المنيا تدعم بشكل كامل جهود المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في نشر قيم التسامح ونبذ العنف، مؤكدًا استعداد جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد الجندي عن تقديره لحفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يقدمه محافظ المنيا، مشيرًا إلى أن مبادرة “من أحياها” تأتي في إطار الدور الدعوي والمجتمعي للأزهر الشريف في مواجهة الظواهر السلبية، وعلى رأسها الثأر، موضحًا أن الإسلام يدعو إلى العفو والإصلاح ويحرّم سفك الدماء ويحث على التراحم والتسامح.

وأوضح الدكتور الجندي أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة العفو بين الناس، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالثأر، وترسيخ القيم الدينية التي تحض على كظم الغيظ والإصلاح، فضلًا عن دعم جهود لجان المصالحات في القرى والمراكز، وتعزيز الثقة في دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في حفظ السلم الأهلي، من خلال خطاب ديني وسطي يعالج القضايا المجتمعية الهامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني ، والدكتور حسن يحيى الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة ، والدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية ، وفضيلة الشيخ عيسى محمد مدير عام منطقة وعظ المنيا، وفضيلة الشيخ محمود حسين مدير الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ المنيا، وفضيلة الشيخ ابوبكر عبدالله مدير التوجيه بمنطقة وعظ المنيا .

