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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ المنيا.. والمحافظ يهنئ الأوائل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بـ المنيا.. والمحافظ يهنئ الأوائل

محافظ المنيا يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية
محافظ المنيا يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية
ايمن رياض

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مؤتمراً صحفياً موسعاً بديوان عام المحافظة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بلغت نسبة النجاح 75.7%.

وخلال المؤتمر الصحفى، قدم المحافظ التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية، بحضور صابر زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية .

وفي كلمته، قدم المحافظ التهنئة لأبنائه وبناته من الطلاب المتفوقين، مشيدًا بما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي، كما وجّه الشكر والتقدير للمعلمين والإداريين بمديرية التربية والتعليم لدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة منظومة متكاملة تضم الأسرة، والمدرسة، والمجتمع.

وثمّن المحافظ الدور الكبير لأولياء الأمور في دعم ومساندة أبنائهم، معرباً عن فخره بما حققه طلاب المنيا من تميز وتفوق، مؤكدًا أن أبناء المحافظة يمتلكون من القدرات والطموح بما يؤهلهم لاعتلاء درجات التميز والتفوق في شتى المجالات.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة تضع ملف التعليم في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تدعم الموهوبين والمتفوقين، لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام المؤتمر ، قام محافظ المنيا  باتصالات هاتفية لأوائل الطلبة لتقديم التهنئة، وسط أجواء من السعادة والفرح، احتفاءً بتفوقهم وتميزهم.

المنيا محافظ المنيا الطلاب الأوائل

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