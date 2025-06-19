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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

يعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

وأكد المهندس صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا،  الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان النتيجة اليوم.

وأوضح زيان، وفق تصريحات اليوم، الخميس، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، أجريت على مدار 5 أيام خلال الفترة من السبت 31 مايو وحتى 4 يونيو، من خلال 497 لجنة، داخل 9 إدارات تعليمية، شارك فيها 117 ألفًا و858 طالبًا، بمراكز المحافظة التسعة، من العدوة شمالا وحتي دير مواس جنوبا.

لينك النتيجة:

https://www.facebook.com/minia.gov.eg?mibextid=ZbWKwL


https://www.facebook.com/pr.m.edu.minya?mibextid=ZbWKwL
 

المنيا محافظ المنيا النتيجة الشهادة

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