محافظ المنيا: بابى مفتوح دائمًا لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والانضباط، ورصد الإشغالات بالشوارع، حيث شملت الجولة عدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا وقرى المركز ، وذلك فى إطار حرص محافظ المنيا على تطوير منظومة العمل الميدانى والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم على أرض الواقع ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والنظافة وتوفير الخدمات بأسلوب حضارى يليق بأبناء المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من كافة القطاعات.

كلف المحافظ رئيس المركز بسرعة رفع القمامة والمخلفات التي لاحظها بأماكن التجميع ببعض الشوارع، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم فى هذا الشأن ، خاصة وجود القمامة خارج الحاويات وصناديق القمامة المخصصة لها، موجها بالمتابعة المستمرة مع المعنيين من الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية لرفع المخلفات أولاً بأول من مناطق التجميع وتكثيف أعمال النظافة مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع أكياس القمامة والمخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض وعدم تركها خارج أو بجانب الصندوق أو إلقائها بجانب محولات الكهرباء ،حفاظا على الصحة العامة والبيئة والشكل الحضاري للمنطقة أو الحى.

كما وجّه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات، بحى شمال المدينة لما تشهده من تكدسات ووجود إشغالات مما يعيق الحركة العامة ويؤثر على المظهر الحضارى للمنطقة، موجهاً بتحرير المخالفات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين .

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين حيث استمع لبعض المطالب والشكاوى تقدم بها بعضهم ومقترحات حول بعض المشكلات في بعض القطاعات والمرافق ، موجّهًا المعنيين من المكتب الفني والوحدة المحلية بسرعة فحص طلب سيدة مسنة من حى الاخصاص بشأن استخراج رخصة بناء، واتخاذ اللازم وفقًا للقانون، مراعاة لظروفها الإنسانية، كما وجّه بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين من الحالات الإنسانية والاولى بالرعاية ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.