قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة
روسيا: نحذر من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل
شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي
تصاعد التوترات الإقليمية.. العراق يشدد على حماية أجوائه ويكثف جهوده الدبلوماسية
بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم
انهيار عقار السيدة زينب .. وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج"
فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة دولة الاحتلال فورا
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر
هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس ..شاهد
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
وزير السياحة والآثار: مضاعفة الغرف الفندقية ضرورة لمواكبة نمو حركة السائحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: بابى مفتوح دائمًا لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة للنظافة والانضباط، ورصد الإشغالات بالشوارع، حيث شملت الجولة عدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة المنيا وقرى المركز ، وذلك فى إطار حرص محافظ المنيا على تطوير منظومة العمل الميدانى والتفاعل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم على أرض الواقع ، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والنظافة وتوفير الخدمات بأسلوب حضارى يليق بأبناء المحافظة، بما يتماشى مع توجهات الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطن من كافة القطاعات.

كلف المحافظ رئيس المركز بسرعة رفع القمامة والمخلفات التي لاحظها بأماكن التجميع ببعض الشوارع، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم فى هذا الشأن ، خاصة وجود القمامة خارج الحاويات وصناديق القمامة المخصصة لها، موجها بالمتابعة المستمرة مع المعنيين من الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية لرفع المخلفات أولاً بأول من مناطق التجميع وتكثيف أعمال النظافة مع ضرورة توعية المواطنين بالالتزام بوضع أكياس القمامة والمخلفات داخل الصناديق المخصصة لهذا الغرض وعدم تركها خارج أو بجانب الصندوق أو إلقائها بجانب محولات الكهرباء ،حفاظا على الصحة العامة والبيئة والشكل الحضاري للمنطقة أو الحى.

كما وجّه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات، بحى شمال المدينة لما تشهده من تكدسات ووجود إشغالات مما يعيق الحركة العامة ويؤثر على المظهر الحضارى للمنطقة، موجهاً بتحرير المخالفات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون، بما يضمن توفير بيئة منظمة وآمنة للمواطنين .

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين حيث استمع لبعض المطالب والشكاوى تقدم بها بعضهم ومقترحات حول بعض المشكلات في بعض القطاعات والمرافق ، موجّهًا المعنيين من المكتب الفني والوحدة المحلية بسرعة فحص طلب سيدة مسنة من حى الاخصاص بشأن استخراج رخصة بناء، واتخاذ اللازم وفقًا للقانون، مراعاة لظروفها الإنسانية، كما وجّه بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين من الحالات الإنسانية والاولى بالرعاية ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد ، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.

المنيا محافظ المنيا جولة الأولى بالرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

ترشيحاتنا

لقاح الايدز

في اليوم العالمي للقاح الإيدز .. أهم علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

برج العقرب

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025: التعافي من جروح الماضي

بالصور

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تتألق رفقة أمير كرارة

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الإطلالة |شاهد

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت

تجنبها فورا.. أطعمة تسرق التركيز وترهق الذهن في موسم الثانوية العامة

أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد