جامعة المنيا تحتل المرتبة 641 عالميا والـ 21 أفريقيا بالتصنيف الأمريكي للجامعات USNEWS

أكد الدكتور عصام الدين صادق فرحات، رئيس جامعة المنيا، تحقيق الجامعة قفزة كبيرة ونوعية في تصنيف USNEWS الأمريكي العالمي المرموق للجامعات لعام 2025، وجاءت من ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا، بحصولها على الترتيب 641، والمرتبة 21 أفريقيا، والـ 11 علي مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وذلك في أغلب العلوم الطبيعية والتطبيقية والهندسية والطبية والصيدلانية.

حيث صنفت جامعة المنيا ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً، في خمس تخصصات وجاءت بالمركز 72 في علوم الطاقة والوقود، والمركز 165 في علوم الأدوية والسموم، والمركز 184 في العلوم الهندسية، والمركز 254 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمركز 349 في علوم الحاسوب، كما وجاءت ضمن أفضل 1000 جامعة في ثلاث تخصصات وبالمركز 574 في مجال علوم الأحياء والكيمياء الحيوية، وفي المركز 674 في العلوم الكيميائية، وفي المركز 951 في الطب السريري.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف USNEWS يعتبر من أهم التصنيفات العالمية للجامعات التي تعتمد على عدد من المعايير الموضوعية التي يمكن من خلالها قياس سمعة البحث الأكاديمي وعدد الأبحاث المنشورة لباحثي الجامعات، وعدد الاستشهادات بالأوراق البحثية من الأبحاث في نفس الفئة.