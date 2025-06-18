وفقا للتصنيف الأمريكي.. المنيا ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا

قال رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات إن الجامعة حققت قفزة كبيرة ونوعية في التصنيف الأمريكي العالمي للجامعات لعام 2025، (يو إس نيوز) حيث جاءت من ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا، بحصولها على الترتيب 641، والمرتبة 21 إفريقيا، و11 على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والدولية، وذلك في أغلب العلوم الطبيعية والتطبيقية والهندسية والطبية والصيدلانية.

وأوضح أن جامعة المنيا صنفت ضمن أفضل 500 جامعة عالميا، في 5 تخصصات وجاءت بالمركز 72 في علوم الطاقة والوقود، والمركز 165 في علوم الأدوية والسموم، والمركز 184 في العلوم الهندسية، والمركز 254 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والمركز 349 في علوم الحاسوب، كما جاءت ضمن أفضل 1000 جامعة في 3 تخصصات وبالمركز 574 في مجال علوم الأحياء والكيمياء الحيوية، وفي المركز 674 في العلوم الكيميائية، وفي المركز 951 في الطب السريري.

وأكد أن التصنيفات الدولية للجامعات وسيلة جيدة لتقييم الأداء، والمساهمة في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتحفيز الباحثين والطلاب، في اختيار الجامعة للدراسة، ويعزز من فرص خريجي الجامعة في سوق العمل العالمي.

ويعتبر تصنيف (يو إس نيوز) من أهم التصنيفات العالمية للجامعات التي تعتمد على عدد من المعايير الموضوعية التي يمكن من خلالها قياس سمعة البحث الأكاديمي وعدد الأبحاث المنشورة لباحثي الجامعات، وعدد الاستشهادات بالأوراق البحثية من الأبحاث في نفس الفئة، ويأتي تقييم الجامعات بالتصنيفات بناء على مجالات رئيسية تشمل: التدريس، بيئة البحث وجودته، مشاركة الصناعة، والتوقعات الدولية.