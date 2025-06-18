محافظ المنيا يكرم فريق عمل مشروعك لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجمهورية

كرم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فريق عمل برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية، وذلك تقديراً لتميزهم ومواصلتهم الريادة على مستوى الجمهورية منذ انطلاق البرنامج في عام 2015، حيث تصدرت محافظة المنيا المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة وحجم التمويل وعدد فرص العمل.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية، نجحت محافظة المنيا من خلال برنامج “مشروعك” في تنفيذ 23.4 ألف مشروع متنوع، بإجمالي تمويل تجاوز 3.3 مليار جنيه، وتوفير أكثر من 157.4 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب.

وأكد اللواء كدوانى خلال التكريم، حرص المحافظة على دعم وتمكين الشباب اقتصاديًا، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز ثقافة العمل الحر وتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار المحافظ إلى أن “مشروعك” يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في خفض معدلات البطالة، ويعزز من الإنتاج المحلي، ويرسخ ثقافة ريادة الأعمال.

وأضاف أن "مشروعك" يشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب بمحافظة المنيا، بفضل ما توفره من تسهيلات تمويلية وإدارية، فضلًا عن الدعم الفني من خلال إعداد دراسات جدوى وتدريبات فنية للمستفيدين، لافتًا إلى أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية نموذج ناجح لتحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على برنامج "مشروعك" ، مشيدًا بدورهم في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار المحافظة في تكريم النماذج المتميزة في مختلف القطاعات تشجيعًا لهم على مواصلة التميز والعطاء، كما قام المحافظ بتسليم 14 ترخيص مؤقت مجانى لعدد من أصحاب المشروعات التى تم تمويلها من برنامج " مشروعك " .

من جانبه، أعرب وليد أحمد كامل، مدير وحدة التنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة، عن امتنانه لدعم المحافظ المستمر للبرنامج، مشيرًا إلى أن “مشروعك” يسهم في تحويل أفكار الشباب إلى مشروعات قائمة، ويوفر فرص تمويل ميسرة بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي: (الأهلي – مصر – القاهرة – الإسكان والتعمير – الإسكندرية – الزراعي المصري)، ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية.