محافظ المنيا يطمئن على توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا أحد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، للاطمئنان على كفاية الأرصدة من السلع الأساسية، مثل الزيت والسكر والمكرونة والدقيق، والتي يتم صرفها للمواطنين المستحقين للدعم، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة بمتابعة المخزون السلعي والكميات المطروحة في الأسواق فى ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

أكد المحافظ أن الأرصدة الحالية تكفي لمدة تقارب ستة أشهر داخل محافظة المنيا، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين المستحقين للدعم دون أي انقطاع، مشيراً إلى أهمية متابعة المخازن بصفة دورية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وفى سياق متصل، تفقد اللواء "كدواني" عدد من السلاسل التجارية بمدينة المنيا، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المُقررة ووضعها بشكل واضح ومُعلن للمواطنين.

تكثيف الحملات التموينية

ووجّه المحافظ وكيل وزارة التموين بزيادة المعروض من السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تنوعت بين البيع بأسعار أزيد من المقررة وعدم إصدار فواتير، كما وجّه رؤساء المراكز بتنفيذ حملات يومية بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، لضمان استقرار الأسواق وانضباط الأسعار، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم الانتهاء من صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر يونيو، مشيراً إلى أن الكميات المخزنة يتم حفظها وفقاً للاشتراطات الصحية المتبعة تحت اشراف هيئة سلامة الغذاء التابعة لوزارة الصحة، كما يتم إضافة السلع وسحبها بصفة يومية، بما يضمن تجديد الأرصدة وتوفيرها بشكل مستمر، مؤكداً أن المديرية تتابع عن كثب عمليات التخزين والصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.