ضبط 177 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، للتأكد من جودة السلع وصلاحيتها ومدى توافرها، والتصدي لجميع أشكال الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملات التي شنتها المديرية والإدارات التموينية الفرعية أسفرت عن تحرير 177 مخالفة تموينية متنوعة، شملت ضبط تروسيكل محمل بـ340 كجم من صدور دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها، إلى جانب تحرير 18 مخالفة بأسواق المدينة لمخالفات تتعلق بالسلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار أو حمل شهادات صحية، كما تم التحفظ على كميات كبيرة من العلف والمكرونة والدقيق والسكر الحر، وضبط زيت تمويني مدعم بحوزة أحد التجار قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضاف وكيل الوزارة أن قطاع المخابز شهد تحرير 137 مخالفة، من بينها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتجميع وتصرف في دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن التعليمات، بالإضافة إلى تحرير 20 مخالفة أخرى ضد بدالي التموين لعدم مزاولة النشاط أو عدم وجود ماكينة صرف.

