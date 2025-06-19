خريج جاهز لبكره.. رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى الثاني لخريجي الحاسبات والمعلومات

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام حليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ملتقى الخريجين الثاني لكلية الحاسبات والمعلومات، الذي عقد تحت عنوان "خريج جاهز لبكره" لتعزيز التواصل والتفاعل بين الخريجين والجامعة وسوق العمل، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات مع الشركات، وبناء شبكات علاقات مهنية.

شارك في الملتقى عدد من أصحاب العمل، وممثلين من كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إتيدا"، ومركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفيا" بالمنيا، ووكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين، والطلاب من مختلف الفرق الدراسية.

وأكد د. عصام فرحات أن الملتقي التوظيفي يعد دعماً حقيقياً لمسيرة طلابنا وخريجينا لتطوير مهاراتهم نحو مستقبل مهني متميز، وتوفير بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخلق فرص للمبدعين لتأسيس شركاتهم، ويساعدهم في إيجاد فرص عمل مناسبة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به إدارة كلية الحاسبات والمعلومات للنهوض بالكلية وبرامجها النوعية التي تلبي متطلبات سوق العمل، والتواصل مع الخريجين ورفع الوعي الوظيفي لديهم بما يُمكّن الشركات من الوصول إلى الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجاتها سواء محليا أو دولياً.