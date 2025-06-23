الإعدام لعامل قتل شقيقه وزوجة أبيه ببني مزار في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بإعدام م. ح. أ. ح 23 سنة عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، والمتهم بقتل شقيقه أ. ح. ا 34 سنة عامل، وزوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، ربة منزل، مقيمين بذات القرية، بآلة حادة “سكين” بسبب خلافات أسرية.

وعقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهم.

ترجع أحداث القصية، وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى أنه في غضون شهر يوليو 2024، قام المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد لشقيقه «أ.» 34 سنة، مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك سكينا متحينا الفرصة لذلك وما أن ظفر به بالمكان الذي أيقن سلفا بتواجده به حتى كال له عدة طعنات استقرت بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه محدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.



كما قام بقتل المجني عليها زوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، عمدا بذات النية والعزم لقتل المجني عليه شقيقه، وقام بطعنها عدة طعنات قاصدا إزهاق روحها بسبب خلافات أسرية.

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.