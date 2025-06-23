قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: لا يوجد تلوث إشعاعي في أعقاب قصف المنشآت النووية
النيابة تتحفظ على فيديوهات مثيرة للراقصة ليندا في اتهامها بنشر الفسق والفجور
هل يجوز لحماتي دخول منزلي دون استئذان ..الأزهر للفتوى يوضح
لقطات من مران الأهلي الرئيسي استعداداً لمواجهة بورتو في كأس العالم للأندية ..شاهد
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تطورات تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط
مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات الأحداث الإيرانية الإسرائيلية
جيش الاحتلال: قصفنا طرق الوصول إلى موقع فوردو ونواصل تعميق ضرباتنا داخل إيران
رسميا.. أورلاندو يعين مدرب عربي لخلافة ريبيرو في تدريب الفريق
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليوناني يشددان على ضرورة وقف التصعيد بالمنطقة
أصبح كوم تراب.. استخراج مصابين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار |شاهد
عوض تاج الدين: اليابان شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية
جيش الاحتلال: قصفنا المقر العام التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام لعامل قتل شقيقه وزوجة أبيه ببني مزار في المنيا

الحكم بالإعدام على المتهم
الحكم بالإعدام على المتهم
ايمن رياض

قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة)، اليوم، بإعدام م. ح. أ. ح 23 سنة عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، والمتهم بقتل شقيقه أ. ح. ا 34 سنة عامل، وزوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، ربة منزل، مقيمين بذات القرية، بآلة حادة “سكين” بسبب خلافات أسرية.

وعقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني، وأصدرت حكمها حضوريا بحق المتهم. 

ترجع أحداث القصية، وفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى أنه في غضون شهر يوليو 2024، قام المتهم بارتكاب جريمة القتل العمد لشقيقه «أ.» 34 سنة، مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله وأعد لذلك سكينا متحينا الفرصة لذلك وما أن ظفر به بالمكان الذي أيقن سلفا بتواجده به حتى كال له عدة طعنات استقرت بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه محدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.


كما قام بقتل المجني عليها زوجة أبيه ث. ز. أ 52 سنة، عمدا بذات النية والعزم لقتل المجني عليه شقيقه، وقام بطعنها عدة طعنات قاصدا إزهاق روحها بسبب خلافات أسرية.

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. 

المنيا بنى مزار اعدام عامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات .. رابط مباشر ومجاني

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

400 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يشتعل مجددًا وعيار 21 يتجاوز التوقعات

أسعار الدواجن

نزلت تاني.. انخفاض قوي في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

سعر الذهب الآن عيار 21 في محلات الصاغة بدون مصنعية 23 يونيو 2025

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقا لقانون التأمينات؟

معاش بدون عمل 2025.. كيفية الاشتراك والمبلغ وفقًا لقانون التأمينات؟

اجازة

مفاجأة للموظفين بإجازة رأس السنة الهجرية و 30 يونيو

عملة مصرية

استعدادات مكثفة لموعد صرف معاشات يوليو | اعرف قيمة الزيادة كام

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 واستخداماته

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

الفنان أحمد عزمى

أحمد عزمى يكشف عن سر انجذابه لشخصية راشد فى "حرب الجبالي".. خاص

مي فاروق

مي فاروق تحيي حفلًا بدار الأوبرا المصرية 1 يونيو القادم

بالصور

بحضور مصطفى بكري.. مجمع النيل للإعلام بالشرقية يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد خروجها من مصر.. فورد في ورطة بسبب عيب خطير بسياراتها

فورد
فورد
فورد

سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنت

سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة
سرقة سيارات فاخرة

فولكس فاجن تتفوق على تسلا بسيارة روبوتاكسي خارقة

فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية
فولكس فاجن الكهربائية

فيديو

نانسي عجرم

نانسي عجرم تتعرض لموقف صعب في حفلها الأخير بسبب معجب.. ماذا حدث؟

استديو رقص رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بافتتاح ستوديو رقص في دبي .. ونيولوك جريء

تجاهل إدارة الأهلي للحضري

الحضري يكشف حقيقة تجاهل إدارة الأهلي له في مباراة بالميراس

سامو زين

سامو زين يكشف تفاصيل طرحه ميني ألبوم خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قصف تل أبيب

المزيد