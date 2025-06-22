تناولت مسكنات.. نقل طالبة بالثانوية العامة للمستشفى بعد تعرضها للاغماء بالمنيا

تعرضت طالبة بالصف الثالث الثانوي بالمنيا، لحالة إغماء بعد تناولها كمية كبيرة من أقراص دواء مسكن، أثناء دخولها دورة مياه إحدى لجان الامتحانات وقت انعقاد اللجنة.

وتم نقل الطالبة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة ف. ع 17 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي، داخل دورة مياه إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنيا الجديدة، وعلى الفور تم نقلها بسيارة الاسعاف للمستشفي.

وتبين أن الطالبة أثناء انعقاد الامتحان، طلبت الذهاب إلى دورة المياه وسمح لها بالذهاب، الا انها تأخرت مدة من الوقت ولاحظ المراقب تغيبها وتم الاستعانة بسيدات داخل اللجنة للاطمئنان عليها، حيث فوجئن بأنها ملقاة على أرضية دورة المياه وبجانبها شريط دواء مسكن، وبه عدد من الاقراص الفارغة وتعرضت للإصابة في يدها

وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد مصدر بالتعليم ان الطالبة تحضع للعلاج حتي الآن بالمستشفي وننتظر التقرير الطبي عن حالتها.