محافظ المنيا: مبادرة سكن كريم تعزز مكتسبات حياة كريمة وتوفر بيئة آمنة للأسر الأولى بالرعاية

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في فعاليات تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة والتي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي تحت رعاية رئيس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس الوزراء، إلى جانب الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، وعدد من السادة المحافظين، ورموز المجتمع، وممثلي القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الأهلية.

وأكد المحافظ أن المنيا تحظى بنصيب وافر من المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريم، حيث تم تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متكاملة في 192 قرية يستفيد منها 3 ملايين مواطن على مستوى 5 مراكز هي العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ تجاوزت 80% في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن تلك المشروعات شملت تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والغاز، والمجمعات الحكومية، ومراكز الشباب، والأسواق، والمواقف، ونقاط الحماية المدنية، ويتم حاليًا استكمال أعمال التجهيزات النهائية تمهيدًا لتشغيلها في أقرب وقت.

وأشار المحافظ إلى أن إطلاق مبادرة سكن كريم يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحسين جودة الحياة بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال بناء الأسقف وترميم المنازل غير الآمنة وتوصيل المرافق الأساسية، بما يوفر بيئة معيشية آدمية تحفظ كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد اللواء كدواني على دعم كافة المبادرات الرئاسية وتنفيذها على أرض الواقع، مشيدًا بالتكامل المثمر بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ولافتا إلى أن هدف الدولة الأول هو تحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.