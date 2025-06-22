تحرير 63 محضرًا خلال حملة على المحال العامة والتجارية في المنيا

اعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحرير 63 مخالفة لعدد من المحال العامة والتجارية، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة نفذتها اللجنة العامة لتراخيص المحال والمنشآت التجارية بمنطقة دماريس بمدينة المنيا، بهدف ضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط التجاري.

وأكد المحافظ، استمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المدينة، لمتابعة التراخيص ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم دون استثناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجّه اللواء كدواني الإدارات المعنية بتكثيف المرور الدوري وتنفيذ الحملات وفقًا للضوابط المنظمة، للحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في مواجهة العشوائيات أو أي تعديات على حرم الطريق أو القواعد المنظمة للعمل التجاري.

كما دعا المحافظ أصحاب المحال إلى سرعة توفيق أوضاعهم، والالتزام باشتراطات الترخيص تفاديًا للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط وتنظيم الأسواق والمحال العامة.

تمت الحملة برئاسة وليد أحمد كامل، رئيس اللجنة العامة للتفتيش على المحال العامة، وبمشاركة ميلاد كامل زكي ممثلًا عن مديرية التموين، وأعضاء اللجنة العامة للتفتيش بديوان عام المحافظة، وبمعاونة شرطة المرافق.