الشعب الجمهوري بالمنيا يوزع مياه وعصائر مثلجة على طلاب الثانوية العامة

نظم حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا برعاية محمد عبد المحسن حتة امين المحافظة ومحمد شوقي زهدي امين التنظيم، مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة من خلال توزيع المياه والعصائر امام اللجان، وذلك من خلال امانة الحزب ببندر ملوي بإشراف مروة سباق الأمين المساعد للحزب بالمحافظة والدكتور سراج حفناوي امين بندر ملوي وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب.

وأوضحت مروة سباق البغدادي الأمين المساعد للحزب بمحافظة المنيا ان هدف المبادرة ليس توزيع مياه أو عصائر فقط تزامنا مع ارتفاع درجات حرارة الجو ، بل لبث روح التفاؤل والاطمئنان لدي الطلاب واستقبالهم بكل الدعوات بالتوفيق والنجاح، مشيرة إلى أنه تم توزيع المياه المثلجة والعصائر، لكسر حدة التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور لدعم الطلاب خاصة مع بدء امتحانات المواد الاساسية .

وأضافت أن المبادرة تأتي ايضا استكمالا لدور الحزب في دعم العملية التعليمية والوقوف بجانب الطلاب ورفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، حيث قدم الحزب مراجعات نهائية للطلاب خلال الفترة الماضية .