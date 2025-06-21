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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضمن "حياة كريمة".. وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطتي مياه شرب بالعدوة

جانب من تفقد محطتي مياه شرب العدوة الجديدة والعدوة 1 و 2 بمركز العدوة
جانب من تفقد محطتي مياه شرب العدوة الجديدة والعدوة 1 و 2 بمركز العدوة
آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطتي مياه شرب العدوة الجديدة والعدوة 1 و 2 بمركز العدوة بمحافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وشارك في الجولة، مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، ونواب البرلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والشركات المنفذة.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ المنيا بمكونات محطة العدوة الجديدة التي تبلغ طاقتها التصميمة 17 ألف م3/يوم، لخدمة حوالي 200 ألف نسمة بمناطق مجلس قروي عطف حيدر بالإضافة إلى (قرى زاوية برمشا - برمشا - وقرية الجهاد 4 والعزب التابعة لها - بالإضافة إلى زيادة ضغوط المياه بمدينة العدوة والبسقلون والعزب المجاورة ومجلس قروي بني عامر).

ووجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء الكامل من أعمال الكهروميكانيك والأعمال المدنية وأعمال تنسيق الموقع لدخول المحطة الخدمة وتوصيل المياه للقرى في نطاق الخدمة للمحطة.

وانتقل المهندس شريف الشربيني ومحافظ المنيا لتفقد محطة العدوة 1 و 2، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تخدم 26694 مستفيدا بمناطق (الشيخ مسعود - القايات - كفر المغربي - برمشا - زاوية برمشا - قصر لملوم - البسقلون - وتوابعها - وعربان الشيخ مسعود - منشأة حلفا - قصر الرقيب - مفوز طيبة).

وشملت الأعمال الأخيرة التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمحطة توريد وتركيب أعمال كهروميكانيكية.

محطة معالجة صرف صحي برطباط الإسكان مياه شرب العدوة الجديدة حياة كريمة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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