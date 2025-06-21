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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ المنيا يتفقدان محطة معالجة صرف صحي برطباط بمركز مغاغة

ارشيفيه
ارشيفيه
آية الجارحي

عقب اجتماعهما لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محطة معالجة صرف صحي برطباط لخدمة 17 قرية بمركز مغاغة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة المنيا، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، والشركات المنفذة.

وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ المنيا، ومرافقوهم، بمشروع محطة معالجة صرف صحي برطباط والقرى المقرر ربط تصرفاتها عليها بطاقة إجمالية ٢٠ ألف م ٣/ يوم، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 200 ألف نسمة، واستمعا إلى شرح عن مكونات المشروع المقام على مساحة ۱۱ فدانا، ويشمل المدخل والمصافي - الراسب الرملي - أحواض التهوية - أحواض الترسيب والحمأة المعادة - أحواض مزج الكلور - أحواض تركيز الحمأة - أحواض التجفيف - مبنى المحولات - مبني التوليد مبنى نوافخ الهواء - المخزن والورشة - المبني الإداري.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ المنيا، مدى جاهزية المحطة للتشغيل، حيث وجه المهندس شريف الشربيني، بالتعجيل بدخول المحطة الخدمة عقب الانتهاء من تجارب واختبارات التشغيل.

المنيا محطة معالجة وذلك بحضور مسئولي وزارة المنيا والشركات المنفذة وتجوَّل وزير الإسكان ومحافظ

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