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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النائب العام يهدي نظيره الإماراتي كتاب التعليمات القضائية العامة للنيابات

النيابة العامة
النيابة العامة
إسلام دياب

التقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بأبوظبي عام ٢٠٢٦.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات، لا سيما في مواجهة الجرائم المستحدثة، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العدالة الجنائية، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والرقابة البشرية. 

كما أهدى المستشار النائب العام نظيره الإماراتي النسخة الجديدة من كتاب التعليمات القضائية العامة للنيابات الصادر في ثوبه المحدث للمرة الأولى منذ عام ۱۹۸۰، بما يواكب التطورات التشريعية ومستحدثات الجريمة.

والتقى المستشار النائب العام كذلك الدكتور شتيفان بلاتلر، النائب العام السويسري، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، واسترداد الأموال والأصول المتحصلة من الجرائم. 

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات الأولية نحو إبرام مذكرة نوايا حسنة للتعاون القضائي، بما يعزز التنسيق المباشر وتبادل الخبرات بين النيابتين وفقا للمبادرة السويسرية.

وأكد النائب العام ونظيراه الإماراتي والسويسري حرصهم على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات؛ دعما لمنظومة العدالة والجهود المشتركة في مواجهة الجريمة.

النائب العام النائب العام للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية النائب العام السويسري مكافحة الجرائم

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