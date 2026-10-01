النائب العام يهنئ القضاة وأعضاء النيابة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد

هنأ المستشار محمد شوقي النائب العام، القضاة وأعضاء النيابة العامة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد.

وقال النائب العام في بيان له : «يطيب لي مع بداية عام قضائي جديد، أن أتقدم إلى رجال وسيدات القضاء المصري وأعضاء وعضوات النيابة العامة كافة، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بعام حافل بالتوفيق والسداد والعطاء».

وأضاف قائلا: «نستقبل عامًا جديدًا من مسيرتنا القضائية، مستشعرين عظم الأمانة وشرف الرسالة، ومستمدين من عراقة قضائنا المصري وقيمه الرفيعة عزما متجددا على إحقاق الحق وإقامة العدل».

وأكد قائلا: «أسأل الله أن يحفظ قضاة مصر، وأن يكلل مسيرتهم بالتوفيق والسداد، وأن يبقى قضاؤنا المصري شامخا بتقاليده العريقة، أمينا على الحق والعدل، وأن يحفظ مصر عزيزة آمنة، ويديم عليها نعمة العدل والأمن والاستقرار».