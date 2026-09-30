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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كيف تدار المحاكم مع بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر؟

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
إسلام دياب

يتساءل الكثير من المهتمين من المواطنين والمعنيين بالشأن القضائي عن كيفية إدارة المحاكم مع بداية العام القضائي الجديد والذي يبدأ في الأول من أكتوبر 2026، وفي هذا التقرير نوضح آلية العمل طوال العام وفي شهر رمضان المبارك.. 

أولا : تعقد جميع دوائر المحكمة جلساتها الساعة التاسعة صباحاً عدا الدوائر المسائية ويكون انعقادها الساعة الثانية عشرة ظهرا ويكون الانعقاد خلال شهر رمضان المعظم بالدوائر الصباحية في العاشرة صباحاً والدوائر المسائية يكون انعقادها الساعة الثانية عشر ظهراً .

ثانيا : مدة عمل كل دائرة من دوائر المحكمة ومأمورياتها سنة أيام في الشهر ولا تقل عن ذلك إلا إذا صادف احد أيام الانعقاد أو أكثر عطلة أو أجازة رسمية أو صدرت قرارات خلاف ذلك الأسباب الجوانح والأوبئة (لا قدر الله) .

ثالثا : لا يقبل الاعتذار عن حضور دور الانعقاد أو أي يوم منه إلا للضرورة القهرية مع إخطار رئاسة المحكمة قبل ذلك بوقت مناسب حتى يمكن ندب من يحل محل الزميل المعتذر .

رابعا : تختص جميع دوائر المحكمة ومأمورياتها وجميع السادة رؤساء الاستئناف ونوابهم ومستشاريهم العاملون بها ينظر الأمور الآتية (متى عرضت عليهم) :-

نظر تجديد أمر حبس المتهمين واستئناف النيابة الأوامر الإفراج عنهم واستناف المتهمين للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطياً أو بعد هذا الحبس وطلبات الإفراج عن من جاوز منهم مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون حسب القرارات التي تصدر في هذا الشأن .

ما يكلفون به من أعمال بالدوائر الجنائية والمدنية بكافة تخصصاتها.

خامسا : تطبق الضوابط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بشأن صرف الأجر الإضافي الشهري و مقابل العمل الصيفي .

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