لتوزيع العمل بالعام القضائي الجديد.. «استئناف القاهرة» يدعو قضاة المحكمة للجمعية العامة اليوم

يبدأ القضاة في التوافد اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 إلى محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار مجدي علي قاسم سلامة، لحضور الجمعية العامة لمحكمة استئناف القاهرة.

وتتضمن أعمال الجمعية العامة النظر في توزيع العمل القضائي للعام القضائي الجديد، إلى جانب ما يستجد من أعمال، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية لانطلاق العام القضائي الجديد وترتيب العمل داخل دوائر المحكمة.

وحددت الدعوة الساعة 12 ظهرًا موعدًا لانعقاد الجمعية في حال اكتمال النصاب القانوني، على أن يكون الانعقاد في الساعة 1 ظهرًا حال عدم اكتمال النصاب في الموعد الأول.

ومن المقرر أن يشارك قضاة محكمة استئناف القاهرة في أعمال الجمعية لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للقواعد المنظمة لعمل الجمعية العامة.