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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بحضور سعد الصغير.. تشييع جثمان عازف الأورج بلال جعفر بمسقط رأسه في قليوب

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة
إبراهيم الهواري

شيع جثمان عازف الأورج بلال جعفر، اليوم، من مسقط رأسه بمدينة قليوب في محافظة القليوبية، وسط حضور عدد من أفراد أسرته وأصدقائه ومحبيه، إلى جانب الفنان سعد الصغير، الذي حرص على المشاركة في تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.


وشهدت مراسم التشييع حالة من الحزن بين أسرة الراحل وأصدقائه، الذين حرصوا على توديعه إلى مثواه الأخير، واستذكاره بالعديد من المواقف التي جمعته بهم خلال مسيرته الفنية.

تشييع الجثمان 


وحضر سعد الصغير مراسم تشييع الجثمان، ورافق أسرة الراحل خلال لحظات الوداع، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير وسط دعوات الحاضرين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.
 

ومن المقرر أن تستقبل أسرة الراحل واجب العزاء عقب مراسم الدفن، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء وزملائه في الوسط الفني.

القليوبية جنازة تشييع جثمان محافظة القليوبية سعد الصغير

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