وزير الإسكان ومحافظ المنيا يعقدان اجتماعا مع نواب البرلمان

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اجتماعاً مع نواب البرلمان عن المحافظة، وذلك للاستماع إلى موقف عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات أخرى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة،، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا.

استهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع، بالتعبير عن سعادته بالتواجد بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن زيارته الحالية لمحافظة المنيا جاءت لمتابعة عدد من المشروعات التابعة للوزارة ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بهدف دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت، مشيداً بالتنسيق الدائم مع مسئولي المحافظة بشأن تلك المشروعات كافة.

ووجه وزير الإسكان، بضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات التي تنفذها الجهات التابعة لوزارة الإسكان بمحافظة المنيا في أقرب وقت في ظل توفير الموارد اللازمة لتلك المشروعات ولا سيما المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والعمل على توفير احتياجات مختلف المشروعات، مشددا على أهمية إعداد تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ تلك المشروعات لدراسة الموقف وتحديد الأولويات التي سيتم البدء العمل بها.

من جانبه، رحب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمهندس شريف الشربيني مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع بشكل يومي نسب التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سرعة الإنجاز وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأوضح المحافظ أن زيارة وزير الإسكان تعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لقطاع المرافق بصعيد مصر، مؤكدًا أن ما تشهده قرى المنيا من أعمال تطوير غير مسبوقة يعكس إرادة الدولة في إحداث نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وبدورهم، رحب أعضاء البرلمان بالمحافظة بوزير الإسكان، كما عبروا عن تقديرهم له لاهتمامه بمتابعة ودعم مشروعات المياه والصرف الصحي الجارية بالمحافظة، معربين عن تقديرهم للتنسيق الذي يتم بين القيادات التنفيذية بمحافظة المنيا لطرح مقترحاتهم ووجهات نظرهم.

وقال النواب: هناك مجموعة من التحديات التي تواجه عددا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي هذا الصدد وجه الوزير بإعداد تقرير مفصل بكافة المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة المنيا والموقف الخاص بها واطلاع النواب بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة التي سيتم اتخاذها للانتهاء منها.