قرار قضائي بشأن قاتل والده في المنيا

جدد قاضي المعارضات في المنيا، حبس المتهم ع.م.ع،15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده طعنًا باستخدام سلاح ابيض في أول أيام عيد الأضحى، إثر مشادة نشبت بينهما بسبب تعاطي المتهم للمخدرات.

ترجع أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا يفيد بمقتل رجل مُسن داخل منزله بقرية تابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المنزل محل الواقعة.

وبالفحص الأولي، تبين أن المجني عليه توفي متأثرًا بإصاباته بعد تلقيه عدة طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده باستخدام خنجر.

وكشفت التحريات أن الجاني هو نجل المجني عليه، ويدعى ع.م.ع، وهو متهم سابق في قضايا سرقة، ويعاني من اضطرابات نفسية بسبب تعاطيه للمخدرات.

وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين الأب ونجله عندما عاد الأخير إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، فعاتبه والده، ما أثار غضبه ودفعه إلى طعنه عدة مرات حتى فارق الحياة.

تم ضبط المتهم، واقتياده إلى مركز الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.



